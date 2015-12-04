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القبض على صاحب محل بحوزته أدوات كهربية مغشوشة فى بولاق الدكرور

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القبض على صاحب محل بحوزته أدوات كهربية مغشوشة فى بولاق الدكرور القبض على صاحب محل بحوزته أدوات كهربية مغشوشة فى بولاق الدكرور
تمكنت الإدارة العامة لشرطة و التجارة الداخلية بالجيزة من القبض على صاحب محل غير مرخص للأدوات الكهربية بمنطقة بولاق الدكرور وبحوزته 1570 قطعة مغشوشة ومجهولة المصدر.
> وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة بالجيزة، تفيد بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنطاق دائرة قسم بولاق الدكرور، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات الكهربية المغشوشة و الأسلاك الخالية من أى مستندات أو فواتير تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها، وعرضها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مديره المسئول و1570 قطعة كهربية، عبارة عن "لمبات" بدون فواتير مجهولة المصدر، و 19 ألف متر من الأسلاك الكهربية المغشوشة، و مدون عليها علامة تجارية "السويدى"، وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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