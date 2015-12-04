تعدى 3 أشخاص على طبيب وممرض بالمستشفى العام بكفر الشيخ والقبض على أحدهما

أصيب الدكتور محمود الربيعى، طبيب عظام بالمستشفى العام بكفر الشيخ، باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، لتعدى ثلاثة أشخاص عليه كانوا مرافقين لمريض.

وكان 15 مرافقًا لمريض توجهوا للمستشفى لإسعافه واستقبلهم الطبيب النوبتجى لإسعافه فى حجرة الجراحة، وطلب منهم مغادرة الغرفة ليتمكن من إسعافه، ولكنهم رفضوا، وتعدى 3 من مرافقى المريض عليه، وأصيب بعدة إصابات، كما تعدوا على يوسف عبد الرزاق "ممرض".

وألقى الأمن الإدارى بالمستشفى القبض على أحد المعتدين يدعى "حسام.ا"، 32 سنة، وفر الاثنان الآخران هاربين وتحرر محضر بالواقعة.

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