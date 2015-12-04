"مرور الجيزة" تضبط 881 توك توك مخالف لقرار المحافظ بمنع سيره بالشوارع

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل، حملاتها بناءً على تعليمات اللواء طارق نصر مدير الأمن، بهدف إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور ورصد المخالفات بشتى أنواعها لتجنب وقوع قائدى السيارات فى الحوادث المرورية.

وأسفرت جهود الحملات التى شنتها الإدارة على المحاور خلال شهر نوفمبر الماضى عن رصد 881 توك توك مخالف لقانون الحظر، طبقا لقرار المحافظ بمنع سيره بالشوارع لما يسببه من زحامات مرورية خلال أوقات الذروة، كما تم ضبط 449 مخالفة صحية فنية للسيارات وتم تكبيل 355 سيارت تقف فى الانتظار الخاطئ و 34 مخالفة دخان كثيف وتم التصالح فى 22 مخالفة، وتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لعرضهم على النيابة.