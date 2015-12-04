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حبس شرطى بشؤون الأفراد بالفيوم لتزويره أوراق عمله منذ 5 سنوات

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حبس شرطى بشؤون الأفراد بالفيوم لتزويره أوراق عمله منذ 5 سنوات حبس شرطى بشؤون الأفراد بالفيوم لتزويره أوراق عمله منذ 5 سنوات
قررت نيابة الفيوم الكلية حبس شرطى يعمل بشؤون الأفراد بمديرية أمن الفيوم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاكتشاف تزويره لأوراق عمله وعدم وجود ملف له بالوزارة، بالإضافة إلى قيامه بتزوير أوراق لتعيين خفراء مقابل الحصول على مبالغ مالية .

كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تلقت عدة بلاغات ضد شرطى يدعى ضيف ع ج يعمل بقطاع شؤون الأفراد بمديرية أمن الفيوم تفيد بقيامه بتزوير كراسات تعيين خفراء وبيعها بمبالغ مالية، وعندما بدأت مباحث أموال العامة تفحص ملف الشرطى المبلغ عنه وإخطار قطاع شؤون الأفراد بوزارة الداخلية تبين أنه لا يوجد له ملف فى القطاع ولا الوزارة.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أنه كان يعمل سائقا بمحافظة بنى سويف وفى عام 2011 استعان بشخص زور له أوراق تفيد بتعيينه بمديرية أمن بنى سويف بالإضافة الى أوراق عام 2013 تفيد بنقله لشؤون الأفراد بمديرية أمن الفيوم، وبالفعل انتقل الى الفيوم وتسلم عمله بقطاع شؤون الأفراد وبعدما اطمئن لوجوده فى مكان عمله بالمحافظة بدأ فى تزوير أوراق وبيعها بمقابل مالى بالإضافة الى بيع كراسات مزورة لتعيين الخفراء مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع شؤون الأفراد، المتهم، وتحرر ضده المحضر رقم 11528 لسنة 2015 إدارى قسم الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بالواقعة.

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مصر 365