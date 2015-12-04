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ضبط صاحب مخزن لحيازته 8 آلاف قطعة "نظارات مقلدة لماركات عالمية" بعابدين

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ضبط صاحب مخزن لحيازته 8 آلاف قطعة "نظارات مقلدة لماركات عالمية" بعابدين ضبط صاحب مخزن لحيازته 8 آلاف قطعة "نظارات مقلدة لماركات عالمية" بعابدين
ألقى رجال الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخزن لحيازته 8 آلاف قطعة نظارة شمسية وطبية مقلدة لماركات عالمية فى عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين بالقاهرة تفيد بقيام صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص للبصريات بنطاق دائرة قسم شرطة عابدين، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من النظارات والشنابر الشمسية والطبية ذات المنشأ الأجنبى "إيطاليا" مهربة جمركيًا والمقلدة لكبرى العلامات "ربيان، دوتشى، شانيل، فوجى" خلافًا للحقيقة، والخالية من أية مستندات تفيد مشروعية تلك المنتجات.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط مالكه و7 آلاف و978 قطعة شنبر ونظارة "شمسية، طبية" مهربة جمركيًا ومقلدة لماركات عالمية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم.
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مصر 365

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