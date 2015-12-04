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ضبط 777 مخالفة مرورية بمطالع و منازل الكبارى فى القاهرة الكبرى

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ضبط 777 مخالفة مرورية بمطالع و منازل الكبارى فى القاهرة الكبرى ضبط 777 مخالفة مرورية بمطالع و منازل الكبارى فى القاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 777 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 111 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 287 مخالفة مرورية بالقاهرة، 55 مخالفة مرورية بالجيزة، و 324 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365