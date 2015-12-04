مسلحون مجهولون يطلقون النار على السيارات بشوارع في إسطنبول

أدى جدل نشب بين صاحب محل لبيع المجوهرات في اسطنبول وأحد زبائنه إلى اشتباك مسلح بينهما، قُتل فيه الزبون وأصيب التاجر.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن الحادث وقع يوم الجمعة 4 ديسمبر في منطقة باهتشيليفلير، عندما كان الزبون يشتري إسوارًا باستخدام بطاقة ائتمان خاصة به، لكن العملية فشلت لأن المبلغ المتبقي على البطاقة لم يكن كافيا لتسديد ثمن الإسوار ولم يقبل صاحب المتجر بتخفيض السعر، وغضب الزبون وضرب التاجر بعصاه، ما دفع بالأخير إلى إخراج مسدسه وإطلاق النار على الزبون.

واستدعى أصحاب المحلات المجاورة الشرطة والإسعاف، لكن الزبون المصاب توفي متأثرًا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، بينهما يخضع صاحب المحل للعلاج في المستشفى أيضًا.

وأفادت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل لها بقيام مسلحون بإطلاق النار على السيارات بشوارع بإسطنبول.