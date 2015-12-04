«سامسونج» تدفع 548 مليون دولار لشركة «آبل» بسبب تقليد تصميم آيفون

وافقت شركة سامسونج على دفع مبلغ 548 مليون دولار أمريكي لشركة آبل بسبب تقليدها لتصميم هواتف آيفون، وذلك استجابة لقرار المحكمة الصادر مساء أمس، الخميس 3 ديسمبر.

ووقعت آبل وسامسونج مساء الأمس اتفاقية، تم تقديمها إلى محكمة ولاية كاليفورنيا في الولايات المُتحدة الأمريكية، وافقت فيها سامسونج على الحكم الصادر، وتعهّدت بدفع 548 مليون دولار أمريكي خلال عشرة أيام على الأكثر، وفقا لما نقلته “البوابة العربية التقنية”.

ويُعتبر هذا المبلغ جزء من الغرامة التي فرضتها المحكمة سابقًا، حيث طلبت من سامسونج دفع مليار دولار أمريكي عام 2012، لكن الشركة الكورية الجنوبية قامت بتجزئة المبلغ بحيث يبلغ الجزء الأول 548 مليون دولار نتيجة لتقليد التقنيات والتصاميم المُستخدمة في آيفون، و382 مليون دولار نتيجة لتقليد آبل في طريقة تغليف وتعليب هواتف آيفون.

ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة النهائي بخصوص الجزء الآخر من الغرامة خلال 2016، حيث تقدّمت سامسونج باستئناف وما زالت بانتظار القرار النهائي.

ويعود تاريخ القضية بين الشركتين إلى عام 2011 عندما ادعت آبل على سامسونج، ونجحت بعد عام واحد في ربح القضية، لكن سامسونج حاولت الاستئناف أكثر من مرّة إلا أنها وُجدت مُنتهكة لبراءات اختراع وتصاميم شركة آبل.

وكان الراحل ستيف جوبز، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل، قال في سيرته الذاتية التي كتبها Walter Isaacson إنه على استعداد للقتال حتى آخر لحظة في حياته، وصرف جميع مبالغ آبل في البنوك من أجل حماية حقوق شركته. كما أكّد أن أندرويد هو مُجرّد نظام مسروق، وأنه سيسعى لتدميره.