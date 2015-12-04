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بعد صناعته لهدفين.. مدرب مستقبل المرسي لـ في الجول: شيكابالا من طراز خاص

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بعد صناعته لهدفين.. مدرب مستقبل المرسي لـ في الجول: شيكابالا من طراز خاص بعد صناعته لهدفين.. مدرب مستقبل المرسي لـ في الجول: شيكابالا من طراز خاص

أكد منذر الكبير المدير الفني لفريق مستقبل المرسي التونسي إن لاعب الإسماعيلي محمود عبد الرازق شيكابالا "من طراز خاص".

الإسماعيلي فاز بثنائية مقابل هدف على حساب مستقبل المرسي في إطار استعدادات الدراويش لاستئناف مسابقة الدوري المصري في معسكر تونس.

وصنع شيكابالا ثنائية الأسماعيلي والتي ترجمها كلا من محمد علاء لالا ومصطفى عفروتو في الدقائق الأخيرة.

وتحدث المدير الفني لفريق مستقبل المرسي لـFilGoal.com عن شيكابالا قائلا: "هو لاعب من طراز خاص وسبب فوز الإسماعيلي".

وأضاف "كنا الأفضل في الشوط الثاني إلا أن الإسماعيلي اعتمد على المرتدات ونجح في تسجيل هدف الفوز".

كما أشاد منذر الكبير بقدرات الثنائي مصطفى عفروتو وعماد حمدي ثنائي الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد خسر من الترجي التونسي بثلاثية نظيفة كما تعادل مع الإفريقي في المباراتين الوديتين السابقتين بمعسكر تونس تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

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