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«الجيش الإسرائيلي» يقتل 4 فلسطينيين في «حوادث عنف» بالضفة الغربية

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«الجيش الإسرائيلي» يقتل 4 فلسطينيين في «حوادث عنف» بالضفة الغربية «الجيش الإسرائيلي» يقتل 4 فلسطينيين في «حوادث عنف» بالضفة الغربية

4 ديسمبر 2015 | 7:39 مساءً

أرشيفية

قُتل أربعة فلسطينيين فيما وصفته السلطات الاسرائيلية بسلسلة من الهجمات في الضفة الغربية المحتلة.
> وكان فلسطيني قد قتل أثناء محاولته دهس جنود اسرائيليين قرب قرية سلواد القريبة من مستوطنة عوفرا، وأسفر الحادث أيضا عن إصابة اثنين من الجنود بجروح طفيفة.
> كما قُتل شاب فلسطيني في العشرينات من عمره برصاص الجيش الاسرائيلي قرب قرية عابود شرقي رام الله في الضفة الغربية بعد طعنه جنديا اسرائيليا وصفت جراحه بالمتوسطة.
> وكان فلسطينيان قد قتلا في وقت سابق من اليوم الجمعة اثناء محاولتهما طعن جندي اسرائيلي في الخليل، وتأتي الهجمات وسط موجة من أحداث العنف بين فلسطينيين وإسرائيليين اندلعت في الأسابيع الأخيرة وأودت بحياة العشرات من الطرفين.
> وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن سلسلة من الإجراءات الأمنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة لمواجهة تصاعد وتيرة العنف.
> ومن بين الإجراءات الجديدة تشديد الرقابة على المركبات الفلسطينية، وبناء طرق “التفافية جديدة” يستخدمها المستوطنون فقط.

2015-12-04

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