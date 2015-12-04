مصرع طفلة سقط عليها سلك كهربائى بسوهاج‎

لقيت صبباح عطوة احمد سنجاب 10 سنوات وتقيم بقرية الساحل قبلى- نجع العجمى مصرعها عقب سقوط مجموعة من الاسلاك الكهربائية عليها أثناء مرورها بالشارع.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد وصول جثة طفلة 10 سنوات لمستشفى البلينا المركزى وبالتحرى أن الطفلة تدعى صباح 10 سنوات وهى تلميذة بالصف الرابع الابتدائى ووالدها يعمل

> مزارع وأنها أثناء مرورها بالشارع الذى يقع فية منزلها سقط عليها سلك كهربائى أودى بحياتها فى الحال تم أيداع جثة الطفلة مشرحة مستشفى البلينا وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.