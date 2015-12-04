مكتشف كهربا لـ في الجول: لاعب الزمالك مازال أهلاويا.. وهذا سر لقبه

كشف بدر رجب المدير الفني السابق بقطاع الناشئين لنادي الأهلي عن قصة جديدة لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك الحالي حين كان ناشئا في الأهلي.

كهربا أحد ناشئي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى نادي إنبي، ومنه خرج في رحلة احتراف إلى فريق لوزيرن السويسري، قبل أن يعود لصفوف إنبي وينتقل هذا الموسم إلى الزمالك.

وأرجع رجب سر تسمية محمود عبد المنعب بإسم "كهربا" لأنه كان طفل "شقي" يقدم على بعض الوارث أحيانا دون أن يقصد، وبرهن على هذا بالقصة التالية.

ويروي رجب لـ FilGoal.com: "كنت في النمسا بأحد المعسكرات الإعدادية مع ناشئين الأهلي، إذ كنا دائما نخرج في معسكرات خارجية بسبب تميز اللاعبين".

رجب أتبع "كهربا كان طفل "شقي"، وكان يتسبب في كوارث أحيانا. باليوم الأول في معسكر النمسا لكم طفلا في صالة استقبال الفندق، وأحضرت والدة الطفل الشرطة وكاد أن يقبض عليه لولا توسلنا إلى السيدة".

وأضاف "بسبب تلك المشكلة قررت حرمانه من المصروف اليومي المخصص لكل لاعب، ولكني تفاجأت أنه يشتري الحلوى مثل زملائه كل يوم، بل ويشتري أكثر منهم جميعا".

"سأتله عن السر فأخبرني أنه في كل يوم ينزل للشارع ويداعب الكرة أمام المارة، فيدفعون له بعض النقود التي يشتري منها كل ما يريده".

قصص كهربا في هذا المعسكر لم تنته، فيقول رجب "في المباراة قبل النهائية من البطولة الودية التي كانوا يخوضوها، لكم لاعب الفريق المنافس فتسبب في كسر أنفه".

وأضاف "حكم اللقاء طرد كهربا واصطحبه من يده ليخبرني أنه لن يكمل اللقاء، وبطبيعة الحال غضبت من كهربا فدفعته في صدره ليسقط على الأرض".

"الطريق هنا أنني فوجئت بأحد أفراد الشرطة ينزل لأرض الملعب ويهددني بالقبض علي بسبب التعدي على طفل، لكنني شرحت له الوضع وأنه بمثابة ابني ولكني أوجهه فقط".

بدر رجب اختتم روايته قائلا "كان من المفترض أن لا يشترك كهربا في المباراة النهائية بسبب طرده، لكن المنظم أخبرني أنه لا مانع من إشراكه مراعاة لكونه طفلا، وهنا شارك كهربا وسجل 4 أهداف من أصل 5 فاز بهم الأهلي، ليحققوا اللقب".

من جهة أخرى، تحدث بدر رجب عن انتقال كهربا إلى الزمالك رغم أنه أهلاويا منذ طفولته، فقال بدر رجب: "كهربا أهلاويا ومازال أهلاويا، وكان من المفترض أن يعود للأهلي من جديد، إلا أنني تفاجأت بتعطل المفاوضات".

وأضاف "كان من الطبيعي أن ينتقل للزمالك بعد تجاهل الأهلي له، ولكني أراهن على أنه مازال أهلاويا إلى الأن".

رجب أتبع "أتحدث إليه باستمرار لأنه ابن لي وليس مجرد لاعب كنت أدربه، وأخر مرة كانت عقب لقاء كأس السوبر المصرية الذي تعرض بعده لهجوم عنيف من الإعلام".

"أخبرته بعدها أن هذا الأمر طبيعي لأنه أضاع بطولة على فريقه، ولكني حفزته لتقديم الأفضل، وأن عليه الثقة بنفسه كأحد أفضل اللاعبين في مصر بالوقت الحالي".