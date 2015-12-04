حوار في الجول - أحمد فتحي يتحدث عن.. القائد غالي و ' وزنه الزائد ' ونصيحته للاعبي مصر

أجرى أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي حوارا تحدث فيه حول العديد من الأمور التي تحيط بالفريق الأحمر وذلك خلال معسكر الإمارات.

وعاد فتحي من رحلة احتراف في أم صلال القطري قضى فيها موسما قبل العودة للأهلي بعد انتهاء عقده.

وما يلي قاله أحمد فتحي في حواره مع الصحفيين في الإمارات الذي تابعه مراسل FilGoal.com.

"حسام غالي هو قائد الأهلي وما تم سحبه هي الشارة فقط في الملعب، لكن معنا خارجه وداخله لم يختلف شيء. فقط تم سحب الشارة وهو دائما وأبدا قائد الفريق".

"تجربة أم صلال مفيدة اكتسبت بها العديد من الخبرات المختلفة وتعاملت مع شخصيات ومدربين ولاعبين بتفكير مختلف وبالتالي كل التجارب التي أخوضها هي ناجحة".

"الإصابة التي تعرضت لها بسبب عدم خوض فترة إعداد فقد انضممت من أم صلال ولعبت مباراة النجم.. والوحيد الذي خاض فترة إعداد هو أحمد حجازي مع فيورنتينا".

"لا يوجد أي تواصل مع أحد من الجهاز الفني للمنتخب لكني أتمنى لهم التوفيق فهذا حلم لنا جميعا التأهل للمونديال.. وكل اللاعبين المنضمين هم أفضل أسماء في مصر".

"عمر جابر لاعب ممتاز وأحبه على المستوى الشخصي وحتى لو مستواه سيء سأقول أنه رائع لأنني أحبه. لكنه لاعب كبير ومحترم".

"تحدثت مع لاعبي المنتخب المصري قبل مباراة تنزانيا وقلت لهم أننا تزوقنا طعم البطولات.. لابد أن تقاتلوا من أجل أن تصلوا لهذا المستوى. هذا هو المعسكر الوحيد الذي دخلته في الفترة الأخيرة".

"جوزيه بيسيرو مدرب كبير مثله مثل كل المدربين الذين تعاملت معهم ولا يمكن أن أقيم مستوى المدرب".

"وحول شائعة وزني الزائد هذا أمر مضحك لم يحدث أن لفت بيسيرو نظري أو تحدث معي حول هذا الأمر لأن وزني من الأساس ليس زائدا مثلما يقال. وليست مشكلتي أن الناس ترى هذا في التفاز".

"المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم ستكون أقوى فكل الفرق لديها لاعبين مميزين".

"اللاعبون المنضمون حديثا للفريق مميزين للغاية ويمثلون إضافة.. وليس حقيقيا أنه يوجد فارق كبير بين جيل أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة مع الحاليين.. فكل مرحلة مختلفة ومتطلباتها مختلفة وهذا الفريق يضم عناصر رائعة جدا وسترون هذا".