حلم الأولمبياد - إصابة محمد هاني.. ' خارج المواجهة الحاسمة '

أكد أيمن زين طبيب المنتخب الأوليمبي تعرض محمد هاني ظهير المنتخب لإصابة في العضلة الخلفية ليستبعد من مواجهة المنتخب الحاسمة أمام مالي.

المنتخب المصري يستعد لمواجهة منتخب مالي في الجولة الثالثة والحاسمة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد البرازيل ريو دي جانيرو 2016.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز ولا غير بعد التعادل أمام نيجيريا وأمام الجزائر. ثم ينتظر نتيجة مواجهة الجزائر ونيجيريا لمعرفة مصير التأهل من عدمه. (تعرف على حظوظ مصر في التأهل).

واضطر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لاستبعاد محمد هاني من مواجهة مالي وذلك بسبب إجهاد ضرب اللاعب في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.