مدرب الزمالك – استبعاد البنزرتي.. وباكيتا الأقرب في هذه الحالة

سباق مدرب الزمالك مازال حائرا.. لم يستقر مجلس إدارة النادي الأبيض واللجنة الفنية على من سيقود القافلة البيضاء في الموسم الجاري 2015-2016 لخلافة جوزفالدو فيريرا.

وكان فيريرا قد رحل عن القلعة البيضاء بسبب خلافات إدارية ومالية مع مجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن فوزي البنزرتي قد تم استبعاده من الترشيحات الخاصة بمدرب الزمالك بسبب مغالاته في مطالبه المالية.

وطلب البنزرتي 80 ألف دولار في البداية قبل أن يقلصها إلى 60 ألف دولار وهو ما يراه مسؤولو النادي الأبيض مبالغا فيه بجانب عدم وجود قبول جماهيري لتعيين التونسي.

ونمى إلى علم FilGoal.com أن اجتماعا سيعقد ظهر السبت يجمع أحمد مرتضى منصور واللجنة الفنية لمناقشة آخر مستجدات المدير الفني.

ويقترب ماركوس بايكتا المدرب البرازيلي كونه على رأس الترشيحات بعد موافقته على شروط الزمالك.

لكن الباب مازال مفتوحا أمام ترشيحات جديدة غير المعلنة حتى الآن.. وحال التوصل لاتفاق معها سيكون الاستقرار على اسم المدرب هو نتيجة اجتماع السبت.

أما إذا لم تتوصل إدارة الزمالك لمدرب يرضي طموح مجلس الإدارة فإن باكيتا قد يكون المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.