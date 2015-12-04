"العليا للانتخابات" ترفض 98 تظلماً من مرشحين خاسرين قبل إعلان النتائج

انتهت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، خلال اجتماعها الذى عقدته منذ قليل من الفصل فى جميع تظلمات المرشحين الخاسرين، والتى بلغ عددها 98 تظلم تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية عقب إعلان اللجان العامة للحصر العددى بالأصوات التى حصل عليها كل مرشح.

وقال مصدر قضائى، إن اللجنة رفضت جميع التظلمات لعدم تقديم أصحابها أى مستندات أو أدلة تثبت وجود مخالفات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات.

وتعلن اللجنة فى السابعة مساء اليوم، النتائج النهائية لجولة الاعادة بانتخابات المرحلة الثانية، والتى جرت فى 99 دائرة انتخابية بـ 13 محافظة.

وأصدرت اللجنة العليا تعليمات لمسئولى الامن بالهيئة العامة للاستعلامات، بعدم السماح بدخول أى صحفى أو إعلامى لا يحمل التصريح الخاص بتغطية الانتخابات الصادر من اللجنة العليا لحضور المؤتمر.

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بعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. 147 مرشحا يتنافسون على 13 مقعدا فى الدوائر الموقوفة.. "العليا للانتخابات" تحدد 6 و7 ديسمبر للاقتراع.. والإعادة يومى 15 و16 من نفس الشهر