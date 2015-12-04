القبائل العربية والمصرية تنظم مؤتمراً لدعم السيسى فى الأقصر

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الذى نظمه مجلس القبائل العربية والمصرية ونواب الصعيد، والذى عقد بقاعة مكتبة مصر العامة فى الأقصر، للإعلان عن دعم الدولة المصرية، والتأكيد على أمن وأمان واستقرار الوطن، ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة فى دورهم البارز فى حماية الوطن داخلياً وخارجياً.

وعقد المؤتمر بحضور السيد الشريف الادريسى رئيس رابطة الادارسة على مستوى العالم، والنائب البرلمانى أحمد رسلان نائب رئيس المجلس التنفيذى للقبائل العربية والمصرية، وسالم أبو غزالة مستشار المجلس والمتحدث الرسمى للقبائل، وخالد عبد المنعم مجاهد والعمدة فيصل، نواب الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية بجنوب الصعيد، وبعض أعضاء مجلس النواب عن محافظات قنا والبحر الأحمر ورموز القبائل والعائلات بمحافظات الصعيد.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية دور القوات المسلحة فى تحقيق الأمان والاستقرار فى ربوع مصر، لافتين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود سفينة الوطن فى مرحلة حرجة من عمر البلاد، حتى وصل بها إلى بر الأمان، وشدد المشاركون علي ضرورة دعم المحافظات السياحية وخاصة محافظة الأقصر مؤكدين اهمية تنشيط السياحة وذلك يأتي بالتقدم والاستقرار.