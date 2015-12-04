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المستشار أيمن عباس: 16702 مخالفة فى جولتى التصويت بانتخابات النواب

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المستشار أيمن عباس: 16702 مخالفة فى جولتى التصويت بانتخابات النواب المستشار أيمن عباس: 16702 مخالفة فى جولتى التصويت بانتخابات النواب
قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن مخالفات المرحلتين الانتخابتين فى انتخابات مجلس النواب بلغت 16702 مخالفة، أحيل منها إلى النيابة العامة 337 مخالفة.

وأضاف "عباس" خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج جولة الاعادة فى المرحلة الثانية من ، العملية التصويت بجولة الإعادة جرت فى 99 دائرة انتخابية للنظام الفردى، وبلغ عدد اللجان الفرعية فيها 12415 لجنة، وتنافس 426 مترشحا على 213 مقعدا، وأنه بانتهاء هذه الجولة يكون قد نال شرف تمثيل الشعب المصرى 282 نائبا، منهم 60 على نظام القوائم و222 على النظام الفردى.

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