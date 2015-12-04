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وزير الأوقاف وأحمد أبو هشيمة يشاركان بعزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن

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وزير الأوقاف وأحمد أبو هشيمة يشاركان بعزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن وزير الأوقاف وأحمد أبو هشيمة يشاركان بعزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن
شارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم الجمعة، فى عزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن، المذيعة بقناة " ON TV "، ووالدة زوجة الكاتب الصحفى خالد صلاح، المقام بمسجد أبو المكارم الزغل بصلاح سالم بجوار كوبرى الفردوس، ورافق وزير الأوقاف، خلال تقديمه واجب العزاء، وفدًا من وزارة الاوقاف.

كما شارك فى العزاء، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، و الاعلامى جابر القرموطى، والكاتب الصحفى كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، والكاتب الصحفى عصام شلتوت، مدير تحرير "اليوم السابع".

يذكر أنه تم تشييع جثمان والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن المذيعة بقناة " ON TV "، عقب أداء صلاة الجمعة من الجامع الكبير بالمقطم لمثواها الأخير بمقابر البساتين.

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