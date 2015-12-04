المصائب لا تأتي فرادى.. رسميا اقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا

على ما يبدو إنه موسم لن يمر بسهولة على جماهير ريال مدريد. فالمصائب تتوالى الواحدة تلو الأخرى. رسميا الاتحاد الإسباني يقرر إقصاء ريال مدريد من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد فاز على قادش بثلاثية مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من كأس إسبانيا. ولكن في النهاية نادي قادش هو من سيتأهل وبدون لقاء إياب.

دينيس تشيرشيف لاعب ريال مدريد شارك في اللقاء منذ البداية وسجل هدف ريال مدريد الأول. ولكنه لم يكن مصرحا له للاعب في المباراة والسبب فياريال.

إذ تحصل لاعب فياريال السابق على بطاقة صفراء في أخر لقاء له مع فياريال في الكأس الموسم الماضي وكان من المفترض عدم مشاركته في لقاء ريال مدريد ولكنه شارك.

وقدم نادي قادش شكوى للاتحاد الإسباني يوم الخميس من أجل إقصاء ريال مدريد من البطولة بعد إشراكه للاعب موقوف وهو ما حدث بالفعل.

ووافق قاضي المحكمة على شكوى قادش ليقرر إقصاء النادي الملكي. ومن المقرر أن يتقدم ريال مدريد بطعن على القرار لدى المحكمة الرياضية.