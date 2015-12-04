أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المصائب لا تأتي فرادى.. رسميا اقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا

Google+ Print
المصائب لا تأتي فرادى.. رسميا اقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا المصائب لا تأتي فرادى.. رسميا اقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا

على ما يبدو إنه موسم لن يمر بسهولة على جماهير ريال مدريد. فالمصائب تتوالى الواحدة تلو الأخرى. رسميا الاتحاد الإسباني يقرر إقصاء ريال مدريد من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد فاز على قادش بثلاثية مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من كأس إسبانيا. ولكن في النهاية نادي قادش هو من سيتأهل وبدون لقاء إياب.

دينيس تشيرشيف لاعب ريال مدريد شارك في اللقاء منذ البداية وسجل هدف ريال مدريد الأول. ولكنه لم يكن مصرحا له للاعب في المباراة والسبب فياريال.

إذ تحصل لاعب فياريال السابق على بطاقة صفراء في أخر لقاء له مع فياريال في الكأس الموسم الماضي وكان من المفترض عدم مشاركته في لقاء ريال مدريد ولكنه شارك.

وقدم نادي قادش شكوى للاتحاد الإسباني يوم الخميس من أجل إقصاء ريال مدريد من البطولة بعد إشراكه للاعب موقوف وهو ما حدث بالفعل.

ووافق قاضي المحكمة على شكوى قادش ليقرر إقصاء النادي الملكي. ومن المقرر أن يتقدم ريال مدريد بطعن على القرار لدى المحكمة الرياضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع