«العليا للانتخابات»: 137 نائبا مستقلا و85 من الأحزاب في المرحلة الثانية

قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هناك 4 دوائر مخصص لها 13 مقعدا ومحدد الانتخابات فيها داخل وخارج مصر أيام 5 و6 و7 من ديسمبر الجاري وأيام 14 و15 و16 من ذات الشهر لجولة الإعادة.

وجرت الانتخابات الاعادة في 99 دائرة انتخابية بالنظام الفردي وبلغ عدد اللجان الفرعية فيها 12 ألفا و415 لجنة وتنافس 426 مترشحا على 213 مقعدا بانتهاء هذه الجولة.

وأضاف المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه نال شرف تمثيل الشعب المصري في المرحلة الثانية 282 نائبا منهم 60 على نظام القوائم و222 على النظام الفردي وهؤلاء النواب في النظام الفردي ينتمي بعضهم للأحزاب وعددهم 85 نائبا بنسبة 38.3 %، والباقي وعددهم 137 من المستقلين بنسبة 61.7 %.

ومن بين الفائزين بالنظام الفردي 12 سيدة وكذلك فاز 17 من الشباب لم يتجاوز أعمارهم 35 عاما، أما النواب ال60 المنتمون للقوائم وكلهم من قائمة في حب مصر منهم مستقلين وآخرين منتمين للأحزاب.