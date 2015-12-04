نائب بالمنصورة: الشباب وقضايا الفلاحين أهم ملفاتى بالبرلمان

أقيمت فى قرية المالحة التابعة لمركز المنصورة احتفالية كبرى عقب صلاة الجمعة لفوز ابن القرية السيد حجازى بعضوية البرلمان عن مركز المنصورة.

أكد السيد حجازى نائب رئيس تحرير الأهرام ونائب مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالمنصورة فى تصريحات خاصة عن شكره لأهالى قريته، وأن أولى الملفات التى سيطرحها بالبرلمان ستكون عن حل مشاكل الفلاحين بعيدا عن ميزانية الدولة، وذلك بإنشاء صناديق خاصة لدعم الفلاح، مشيرا إلى أن هموم أبناء دائرته أمانة فى عنقه ولن يفرط فيها.

وتابع حجازى، أن أهم القضايا التى تعنيه هو تحسين فرص العمل والتشغيل للشباب ومضاعفة العوائد من المشاريع القومية الكبيرة، مؤكدا على ثقته بأبناء قريته والمركز، خاصة أنهم كانوا أحرارا ووطنيين ولم ينصاعوا للمال السياسى الذى حاول خطف إرادتهم كما لفظوا رموز الحزب الوطنى المنحل، فضلا عن تجاهلهم للشائعات المغرضة والتربيطات التى حاولت الحجر على إرادة الناخبين .

وكان منزل السيد حجازى فى مسقط رأسه بقرية المالحة تحول منذ إعلان النتيجة إلى مزار تدفقت إليه وفود من مختلف القرى لتهنئة بالفوز المستحق.