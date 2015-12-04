بالفيديو: خطوات عملية جراحية لتحويل رجل إلى امرأة

نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيديو يوضح خطوات الجراحين لإجراء عملية جراحية لتغيير الجنس من ذكر لأنثى، وتم إعداد الفيديو من قبل الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، حيث يوضح كيفية إزالة القضيب والخصيتين وتشكيل المهبل والأعضاء التناسلية الجديدة كأنثى.

ووفقا للتقرير الذى نشرته الصحيفة فإن الرجال الذين يريدون أن يتم تحويلهم لامرأة، يجب أن يستوفوا معايير معينة، من ضمنها الاستعداد النفسى، وأن يكونوا بحالة صحية جيدة، بجانب تلقيهم العلاج الهرمونى لفترة معينة، قد تصل لـ12 شهرا.

ويظهر الفيديو طريقة وضع المريض على طاولة العمليات وركبه وأقدامه مشدودة، ثم يتم وضع قسطرة فى منطقة الإحليل التى تكون نهاية القضيب، لتصريف البول، ثم يسحب الجراحون كيس الصفن إلى الخلف ويتم إزالة الخصيتين، وبعد ذلك يتم فصل العصب الذى يعطى الشعور للقضيب، ومجرى البول الرئيسى للعضو الذكرى.

>وحسب ما جاء فى التقرير، فإنه يتم إزالة الجلد الزائد من القضيب، ثم يتم قلبه ليصبح قناة "المهبل"، واتخاذ الخطوات بحيث يكون للمرأة بظر ومجرى للبول ومخرج.

ويوضح التقرير أنه، حسب الأبحاث، فإنه بعد اتخاذ هذه الخطوات وإجراء هذه الجراحة، فإنه يصبح العديد من المرضى بمقدورهم التمتع بحياتهم الجنسية.