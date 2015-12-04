أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو: خطوات عملية جراحية لتحويل رجل إلى امرأة

Google+ Print
بالفيديو: خطوات عملية جراحية لتحويل رجل إلى امرأة بالفيديو: خطوات عملية جراحية لتحويل رجل إلى امرأة
نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوضح خطوات الجراحين لإجراء عملية جراحية لتغيير الجنس من ذكر لأنثى، وتم إعداد الفيديو من قبل الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، حيث يوضح كيفية إزالة القضيب والخصيتين وتشكيل المهبل والأعضاء التناسلية الجديدة كأنثى.
>

ووفقا للتقرير الذى نشرته الصحيفة فإن الرجال الذين يريدون أن يتم تحويلهم لامرأة، يجب أن يستوفوا معايير معينة، من ضمنها الاستعداد النفسى، وأن يكونوا بحالة صحية جيدة، بجانب تلقيهم العلاج الهرمونى لفترة معينة، قد تصل لـ12 شهرا.

ويظهر الفيديو طريقة وضع المريض على طاولة العمليات وركبه وأقدامه مشدودة، ثم يتم وضع قسطرة فى منطقة الإحليل التى تكون نهاية القضيب، لتصريف البول، ثم يسحب الجراحون كيس الصفن إلى الخلف ويتم إزالة الخصيتين، وبعد ذلك يتم فصل العصب الذى يعطى الشعور للقضيب، ومجرى البول الرئيسى للعضو الذكرى.
>وحسب ما جاء فى التقرير، فإنه يتم إزالة الجلد الزائد من القضيب، ثم يتم قلبه ليصبح قناة "المهبل"، واتخاذ الخطوات بحيث يكون للمرأة بظر ومجرى للبول ومخرج.

ويوضح التقرير أنه، حسب الأبحاث، فإنه بعد اتخاذ هذه الخطوات وإجراء هذه الجراحة، فإنه يصبح العديد من المرضى بمقدورهم التمتع بحياتهم الجنسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد

فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد

منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص»

منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا