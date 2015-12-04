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5 نصائح نفسية لتعامل الأمهات مع أطفالهن المعاقين ذهنيا

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5 نصائح نفسية لتعامل الأمهات مع أطفالهن المعاقين ذهنيا 5 نصائح نفسية لتعامل الأمهات مع أطفالهن المعاقين ذهنيا
يساهم اكتشاف الزوجين أن مولودهما يعانى من إعاقة، خاصة لو كانت إعاقة ذهنية، بمثابة صدمة نفسية كبيرة غير متوقعة فى حالة عدم زواج الأقارب تتسبب فى إصابتهما بحالة من الارتباك نتيجة المفاجئة.

أهم النصائح النفسية لتعامل الأم مع الطفل الذى لديه إعاقة ذهنية
>وحول ذلك تقول دكتورة رشا الجندى، مدرس مساعد علم النفس بجامعة بنى سويف، إن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها فى حالة اكتشاف الزوجين، خاصة الأم، أن طفلهما يعانى من إعاقة ذهنية، ولتخفيف حدة الصدمة اكتشاف إعاقة طفلهما وأهمها:
>1) تقبل إعاقة طفلها وتفكر فى كيفية التعامل والتعايش مع إعاقته واعتبارها هدية من الله لدخول الجنة.
>2) عدم الشعور بالكسوف أو الخجل أن لديها طفلا يعانى من إعاقة عقلية نظرا لأنه ذلك تؤثر على نفسية الطفل بالسوء، وكذلك تتسبب فى إكسابه سلوكيات خاطئة ترهق الأم فى التعامل مع طفلها.
>3) تحاول اكتشاف مهارات الطفل من خلال ملاحظة أكثر الأشياء التى يتميز فيها الطفل وتنميتها مثل الرسم والموسيقى والغناء.
>4) تفهم المحيطين بالطفل مثل إخوته أن أخوهم يحتاج لحنانهم ورعايتهم.
>5) دمج الطفل مع الأسرة من خلال الحث على مشاركته فى الأعمال المنزلية، التى يستطيع عملها مثل ترتيب الفراش أو غرفة نومه وغيرها.

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مصر 365