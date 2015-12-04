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كوستا وروبن وألابا.. الإصابات تضرب صفوف بايرن ميونيخ

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كوستا وروبن وألابا.. الإصابات تضرب صفوف بايرن ميونيخ كوستا وروبن وألابا.. الإصابات تضرب صفوف بايرن ميونيخ

(إفي): يحل بايرن ميونيخ يوم السبت ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ في الأسبوع الـ15 من الدوري الألماني، مثقلا بالإصابات والغيابات المؤثرة على رأسها دوجلاس كوستا وآريين روبن وديفيد ألابا.

ويعاني كوستا وروبن من آلام في العضلات منذ مواجهة أوليمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال الأوروبي، ليتأكد غيابهما في الجولة السابقة من البوندسليجا.

أما روبن، فقد عاد للتدريبات مع زملاءه في الفريق لكنه لم يصل بعد لكامل لياقته بشكل يسمح للمدرب بيب جوارديولا بالدفع به في مباراة جلادباخ.

وفيما يتعلق بكوستا، تبدو فرصه أفضل في العودة إلى الملاعب قبل عطلة الشتاء.

كذلك يغيب ألابا عن المباراة حيث تعافى بالفعل من إصابته في الركبة اليمنى التي أبعدته عدة أسابيع، رغم أنه يشارك في المران مع البافاري.

يضاف إلى هؤلاء كل من ماريو جوتزه وتياجو ألكانتارا وخوان بيرنات وفرانك ريبيري.

ولن يعود جوتزه إلى الملاعب قبل يناير المقبل بعد تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده ألمانيا، بينما أعرب جوارديولا عن تفاؤله بقرب عودة ريبيري الغائب منذ تسعة أشهر.

وقال جوارديولا "فرانك يتدرب بكل قوة ونحن راضون عما يفعله للغاية. سيعود هذا العام، بالتأكيد".

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