بالفيديو - اللقطة التي تسببت في إقصاء ريال مدريد من الكأس.. سواريز تاااااني

كلما تأتي الكاميرات على لويس سواريز في أي مباراة لبرشلونة يتحسر جماهير ريال مدريد. تحسر ربما كان بسبب تمني بعضهم ضم اللاعب إلى صفوف الملكي. وتحسر بسبب رباعية الكلاسيكو الأخيرة. والآن تحسر بسبب الإقصاء من كأس ملك إسبانيا.

لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني قررت رسميا إقصاء ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا بسبب مشاركة غير قانونية لدينيس تشيرشيف لاعب الملكي. (طالع التفاصيل)

دينيس تشيرشيف لاعب ريال مدريد شارك في اللقاء منذ البداية وسجل هدف ريال مدريد الأول. ولكنه لم يكن مصرحا له للاعب في المباراة والسبب فياريال.

إذ تحصل لاعب فياريال السابق على بطاقة صفراء في أخر لقاء له مع فياريال في الكأس الموسم الماضي وكان من المفترض عدم مشاركته في لقاء ريال مدريد ولكنه شارك.

وقدم نادي قادش شكوى للاتحاد الإسباني يوم الخميس من أجل إقصاء ريال مدريد من البطولة بعد إشراكه للاعب موقوف وهو ما حدث بالفعل.

سواريز

ولكن هل تعلم لماذا كان من المفترض عدم مشاركة تشيرشيف للإيقاف؟ السبب لويس سواريز.

أخر مباراة لتشيرشيف مع فياريال في الكأس والتي تحصل من خلالها على بطاقة صفراء وتعرض للإيقاف كانت أمام برشلونة.

برشلونة الذي فاز ذهابا 3-1 على فياريال في نصف نهائي كأس الملك الموسم الماضي.

حل ضيفا على فياريال في لقاء الإياب وكرر فوزه بثلاثية مقابل هدف.

وشهد اللقاء تدخل قوي من تشيرشيف على لويس سواريز قبل نهاية الشوط الأول ليتحصل على بطاقة صفراء كانت هي السبب بعد ذلك في إقصاء ريال مدريد.

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ووجه ديفيد فرنانديز حكم المباراة وقتها البطاقة الصفراء في وجه تشيرشيف. بطاقة صفراء كان من المفترض إلا تجعل اللاعب يشارك مع ريال مدريد وفي الأخير شارك وفي النهاية تم إقصاء الملكي من البطولة.

وعلى الرغم من قرار الطعن المنتظر تقديمه من قبل ريال مدريد إلى المحكمة الرياضية إلا أن قرار إلغاء العقوبة مستبعد بنسبة كبيرة. ليودع ريال مدريد بطولة الكأس من دور الـ32 بسبب خطأ على لويس سواريز.

ولعب لويس سواريز 3 مباريات ضد ريال مدريد بقميص برشلونة. لقاء أول انتهى بفوز ريال مدريد وصناعة سواريز لهدف برشلونة الوحيد.

ولقاء ثاني انتهى بفوز برشلونة وتسجيل لويس سواريز أول أهدافه في شباك ريال مدريد. ثم كلاسيكو أخير انتهى برباعية مقابل لاشيء في البرينابيو بفضل ثنائية ولا أروع لسواريز.