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مصادر: 750مليون جنيه قيمة تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضى "بيت الوطن"

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مصادر: 750مليون جنيه قيمة تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضى "بيت الوطن" مصادر: 750مليون جنيه قيمة تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضى "بيت الوطن"
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن المبالغ التى تم تحويلها من قبل المصريين بالخارج على حساب وزارة الإسكان بالبنك المركزى لحجز أراضى المرحلة الثالثة لمشروع بيت الوطن وصلت لـ750 مليون جنيه.

وكان المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد أكد أن هناك نحو 3 آلاف مصرى بالخارج سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى، تمهيداً للحجز، ودفع المقدمات، مشيراً إلى أن المدن التى شهدت إقبالاً هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وكذا مدن الصعيد التى تم طرح أراض بها لأول مرة بهذا المشروع، بمدن: أسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة.
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