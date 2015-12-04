هيئة الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا وسقوط أمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا السبت على السواحل والقاهرة ليسود طقس مائل للبرودة شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصابحها سقوط الأمطار، والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بالبرودة وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج بمعدل 2.50 الى 3متير أما البحر الأحمر فيكون أيضا فهو مضطرب حيث تكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بمعدل 2.5 الى 3.00 متر .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 12 العظمى 19 الإسكندرية الصغرى 13 العظمى 19 مطروح الصغرى 11 العظمى 19 بورسعيد الصغرى 14 العظمى 18 دمياط الصغرى 14 العظمى 18 بلطيم الصغرى 13 العظمى 18 الإسماعيلية الصغرى 12 العظمى 20 السويس الصغرى 12 العظمى 20 العريش الصغرى 12 العظمى 17 نخل الصغرى 7 العظمى 16 طابا الصغرى 6 العظمى 16 الطور الصغرى 14 العظمى 23 مرسى علم الصغرى 15 العظمى 24 الغردقة الصغرى 16 العظمى 23 شرم الشيخ الصغرى 17 العظمى 23 رفح الصغرى 11 العظمى 16 كاترين الصغرى 04 العظمى 11 سيوة الصغرى 12 العظمى 20 المنيا الصغرى 10 العظمى 20 الفيوم الصغرى 11 العظمى 21 رأس سدر الصغرى 14 العظمى 19 أبوسمبل الصغرى 12 العظمى 23 وسط الدلتا الصغرى 11 العظمى 19 أسيوط الصغرى 10 العظمى 19 سوهاج الصغرى 10 العظمى 18 الأقصر الصغرى 12 العظمى 22 أسوان الصغرى 12 العظمى 23 شلاتين الصغرى 16 العظمى 27 حلايب الصغرى 18 العظمى 24 الوادى الجديد الصغرى 13 العظمى 21 قنا الصغرى 11 العظمى 23 نويبع الصغرى 14 العظمى 19 السلوم الصغرى 13 العظمى 18.