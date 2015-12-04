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"المرور" تفتح الطريق أعلى "الاوتوستوراد" بعدما قطعه أنصار مرشح

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"المرور" تفتح الطريق أعلى "الاوتوستوراد" بعدما قطعه أنصار مرشح "المرور" تفتح الطريق أعلى "الاوتوستوراد" بعدما قطعه أنصار مرشح
تمكن ضباط المباحث بقسم منشأة ناصر ورجال المرور بالإدارة العامة لمرور القاهرة، من إعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات بطريق الأوتوستيراد، بعدما قطعه أنصار مرشح انتخابى.

كانت المتابعات الأمنية رصدت تجمع قرابة 200 من أنصار شعبان عبد الغنى، المرشح الخاسر فى الانتخابات البرلمانية بدائرة منشأة ناصر بالقاهرة، قاموا بقطع طريق الأوتوستراد، ما تسبب فى حالة من الشلل المرورى التام، بعدما تم التفاوض مع أنصار المرشح الخاسر، لفتح الطريق أمام حركة السيارات، ويشهد الطريق حالياً حاله من السيولة المرورية وسط انتشار رجال المرور.

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http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5/2475189#.VmGyyXYrKM8
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