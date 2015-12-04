"اليوم السابع": انفراد.. 250 مصريا يقاتلون مع "داعش ليبيا"

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غد السبت، بتفاصيل انضمام 250 مصريا لصفوف تنظيم داعش الإرهابى، فى الأراضى الليبية، وكواليس تحركات "داعش" لإعادة ترتيب صفوفه فى مدينة سرت بعد هرب غالبية قياداته من سوريا.

ـ انفراد.. 250 مصرياً يقاتلون مع "داعش ليبيا".. تقارير ومصادر: التنظيم الإرهابى يعيد ترتيب صفوفه فى سرت بعد هروب القيادات من سوريا ويضم 400 تكفيرى تونسى

ـ تفاصيل لقاء الشيخ حسان مع دعاة بمدينة الإنتاج ومبادرة الصلح بين السلفيين والإخوان

>

ـ الانتقام وراء حرق ملهى العجوزة.. مصرع 16.. والأجهزة الأمنية تكشف: 3 شباب من إمبابة وراء الحادث.. المتهمون هاجموا "الملهى" بالمولوتوف بعد رفض "البودى جارد" دخولهم

>

ـ التعديات تهدد حلم المدينة المليونية بـ"العلمين".. الحكومة تأخرت فى وضع مخطط إنشاء المدينة وآليات الاستثمار بها.. والشركات العقارية تستغل صمت الدولة وتنصب على المواطنين ببيع الأراضى لهم رغم عدم ملكيتها لها

>

>ـ أسرار تشكيل لجان مواجهة التعذيب بالأقسام.. تضم قيادات بـ"الأمن الوطنى" و"العام" و"التفتيش".. تحقق فى بلاغات المواطنين تحت إشراف الوزير شخصياً.. قرار لنيابة الأقصر بحبس 4 ضباط وإحضار 5 أمناء متهمين فى واقعة تعذيب "شبيب" بعد تقرير الطب الشرعى>ـ صباحى يبدأ تشكيل حزب المعارضة.. المرشح الرئاسى ينجح فى دمج "التيار الشعبى" و"الكرامة".. ويعرض الفكرة على "التحالف الديمقراطى"



>