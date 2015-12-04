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"اليوم السابع": انفراد.. 250 مصريا يقاتلون مع "داعش ليبيا"

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"اليوم السابع": انفراد.. 250 مصريا يقاتلون مع "داعش ليبيا" "اليوم السابع": انفراد.. 250 مصريا يقاتلون مع "داعش ليبيا"
ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غد السبت، بتفاصيل انضمام 250 مصريا لصفوف تنظيم داعش الإرهابى، فى الأراضى الليبية، وكواليس تحركات "داعش" لإعادة ترتيب صفوفه فى مدينة سرت بعد هرب غالبية قياداته من سوريا.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

ـ انفراد.. 250 مصرياً يقاتلون مع "داعش ليبيا".. تقارير ومصادر: التنظيم الإرهابى يعيد ترتيب صفوفه فى سرت بعد هروب القيادات من سوريا ويضم 400 تكفيرى تونسى

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