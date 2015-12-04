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مساعد وزير الخارجية: لا سبيل أمامنا إلا الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

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مساعد وزير الخارجية: لا سبيل أمامنا إلا الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية: لا سبيل أمامنا إلا الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
قال السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية، إنه يشعر بفخر شديد بوجود عدد من شباب الواعد فى جامعة عامة مثل جامعة عين شمس بهذا السلوك الحضارى، وتلك العلاقة الصحية التى تربط بين الأساتذة والطلاب بنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن هؤلاء الشباب هم من سيتولوا قيادة هذا البلد العظيم.

وأضاف السفير رؤوف سعد، خلال كلمته بحفل افتتاح نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى بجامعة عين شمس، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية: لا يوجد تنمية إجتماعية بدون بحث علمى، ونحن مقدمون على عصر مختلف فى مصر، والسياسة الخارجية مهتمها الرئيسية الدفاع عن مصالح مصر، وتكون قادرة على حماية مصر، حيث أن لدينا علاقة قوية بأوروبا قبل أن يكون هناك اتحاد أوروبى، لأن البحر المتوسط يربط بينا، ونحن نعيش فى فترة تبادل ثقافى ونواجه متاعب مع الاتحاد الأوروبى، ولا سبيل أمامنا سوى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وأننا الآن فى بداية الطريق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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