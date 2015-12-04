الشرطة الأمريكية: المتهمة الرئيسية في هجمات «كاليفورنيا» تنتمي لـ «داعش»

قالت الشرطة الأمريكية، إن تشفين مالك المتهمة بتنفيذ هجمات سان برناردينو بكاليفورنيا بايعت داعش على موقع “فيس بوك”، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل لها.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن تشفين، بايعت تنظيم “داعش”، عبر حسابها على “فيس بوك”، قبل أشهر من تنفيذ العملية الإرهابية في كاليفورنيا.

وقتل رجل وزوجته، 14 شخصا، وأصابا 17 آخرين، تاركين طفلة صغيرة عمرها 6 أشهر عند جدتها قبل أن ينفذا هذا الهجوم المسلح.

جدير بالذكر أن عملية إطلاق النار في سان برناردينو باستخدام البنادق تعتبر الجريمة رقم 353 من هذا النوع في الولايات المتحدة في عام 2015 وحده، وفقا لموقع “شووتن تراكر”.