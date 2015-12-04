أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الشرطة الأمريكية: المتهمة الرئيسية في هجمات «كاليفورنيا» تنتمي لـ «داعش»

Google+ Print
الشرطة الأمريكية: المتهمة الرئيسية في هجمات «كاليفورنيا» تنتمي لـ «داعش» الشرطة الأمريكية: المتهمة الرئيسية في هجمات «كاليفورنيا» تنتمي لـ «داعش»

قالت الشرطة الأمريكية، إن تشفين مالك المتهمة بتنفيذ هجمات سان برناردينو بكاليفورنيا بايعت داعش على موقع “فيس بوك”، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل لها.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن تشفين، بايعت تنظيم “داعش”، عبر حسابها على “فيس بوك”، قبل أشهر من تنفيذ العملية الإرهابية في كاليفورنيا.

وقتل رجل وزوجته، 14 شخصا، وأصابا 17 آخرين، تاركين طفلة صغيرة عمرها 6 أشهر عند جدتها قبل أن ينفذا هذا الهجوم المسلح.

جدير بالذكر أن عملية إطلاق النار في سان برناردينو باستخدام البنادق تعتبر الجريمة رقم 353 من هذا النوع في الولايات المتحدة في عام 2015 وحده، وفقا لموقع “شووتن تراكر”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا