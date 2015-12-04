شركة مياه القناة: تفعيل مراكز التدريب للارتقاء بمستوى الأداء بالشركة

أكد المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي على دور التدريب سواء الداخلي بالشركة أو بالقابضة والشركات التابعة فى الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الجودة وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال استعراض تفعيل مركز التدريب الذي تم إعداده مؤخرا بمحطة مصطفى كامل، والذي أقيم به ورشة إصدار الفواتير.

وأشاد خالد قدورة مدير التدريب بمساندة ودعم رئيس الشركة لتنفيذ كافة الدورات سواء فى مركز سر ابيوم أو مصطفى كامل، وقام بتقديم شهادة تقدير من الإدارة العامة للتدريب تقديرا لما تم انجازه من دورات خلال الفترة الماضية فى المجالات المختلفة.

وأشار عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام إلى أنه سيتم تنفيذ دورة الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد لمهندسي قطاع التشغيل والصيانة فى الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر، بمركز مصطفى كامل بواسطة مدربي القابضة وأنه جارى الإعداد لدورات المسار الوظيفي.