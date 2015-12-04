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مرور 647 مسافرًا و1400 طن مساعدات عبر معبر رفح

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مرور 647 مسافرًا و1400 طن مساعدات عبر معبر رفح مرور 647 مسافرًا و1400 طن مساعدات عبر معبر رفح
أعلن مصدر مسئول فى معبر رفح من الجانب المصرى مساء اليوم، أن 647 مسافرًا تمكنوا من العبور بين وغزة أمس واليوم بينهم 65 مرحلًا، كما تم خلال هذه الفترة إدخال 1400 طن مواد بناء إلى قطاع غزة بينها 532 طنًا من البيتومين- يستخدم فى رصف الطرق- و785 طنًا من الأسمنت، و140 مترًا مكعبًا من الزلط، ولايزال العمل يتواصل لليوم الثانى ويجرى حاليًا مرور أعداد أخرى من المسافرين، فضلًا عن مرور مساعدات كويتية، وهى 35 شاحنة بطاطين وشنط وأدوات مدرسية مقدمة من الشعب الكويتى عن طريق الهلال الأحمر الكويتى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد أية معوقات من الجانب المصرى، ويتم تيسير كافة الإجراءات أمام العابرين وإدخال المساعدات وبصفة خاصة للحالات الإنسانية مثل المرضى والطلاب وغيرهم، لافتًا إلى أن العابرين هم من العاملين والمقيمين فى الخارج والقادمين من الدول العربية والأجنبية عن طريق مطار القاهرة الدولى (ممن لا يحملون تأشيرة دخول أو إقامة فى مصر) ويتم تجميعهم ونقلهم إلى مطار القاهرة الدولى للسفر إلى الخارج أو إعادة القادمين منهم إلى قطاع غزة.

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