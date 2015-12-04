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رئيس جمعية رسالة بالإسماعيلية: أعمال الخير مبنية على قناعات الإنسان

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رئيس جمعية رسالة بالإسماعيلية: أعمال الخير مبنية على قناعات الإنسان رئيس جمعية رسالة بالإسماعيلية: أعمال الخير مبنية على قناعات الإنسان
قال الدكتور حسين عبد السلام رئيس مجلس إدارة جمعيه رسالة الخيرية بالإسماعيلية، إن أعمال الخير مبنية على أساس قناعات الإنسان نفسه، ففكره القيم تأتى من كونها تحقق الاستمتاع، وتنشر فكرة الحقوق والواجبات التى هى حق أصيل للآخر.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت ببيت الشباب الدولى، حول طرق التواصل وتنميه الذات، والتى حاضرت فيها الدكتورة إيناس الخباز رئيس مجلس إداره المؤسسة الكندية الحديثة للتنمية البشرية.

وأكدت الدكتورة إيناس الخباز على ضرورة الاتصال السليم والتواصل الفعال خاصة بين الأجيال المختلفة وإحداث الاستجابة المطلوبة، وأن عمليه التعميم فى التواصل والاتصال من الأخطاء الشائعة التى يتعرض لها الإنسان.

وتحدثت الدكتورة إيناس الخباز عن آليات التحكم في عمليه الاتصال والاتصال الفظي..ومقومات الاتصال الفعال وقواعد الحوار الجيد.

شهد الندوة عدد كبير من شباب جمعيه رسالة وأعضاء مجلس الاداره وعدد من المهتمين بالعمل الاجتماعي والعام.

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