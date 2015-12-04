بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مهرجان تونس السنوى للحرف اليدوية

افتتح المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، فعاليات مهرجان تونس السنوى لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، والذى يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويشمل عددًا من ورش العمل فى الرسم والصناعات اليدوية، وعروضًا فنية وفلكلورية.

وشهد الافتتاح اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى، سكرتير عام المحافظة، ومها جورج، المدير الإقليمى لبنك الإسكندرية لشمال الوجه القبلى نائبًا عن رئيس مجلس إدارة البنك، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والمهتمين بالسياحة فى الفيوم وعدد من الفنانين.

وقد بدأت فعاليات المهرجان أمس بورش تحضيرية شملت ورشة لصناعة أكبر فخارة، وورشة للرسم على الجدران مع الفنان محمد عبلة، وورشة عمل لأقدم صناعة فخار فى العالم "فخار النزلة"، ثم زيارة لمتحف الكاريكاتير وندوة عن السياحة البيئية وورش عمل للخوص والزعف والرسم على الماء، وعروضًا للفلكلور الشعبى لفرقة قصر ثقافة الفيوم والتخت الشرقى، وعرض أفلام تسجيلية للكاتب شفيع شلبى، كما تشمل فعاليات المهرجان إلى جانب ورش العمل فى الرسم والصناعات اليدوية الحرفية، ورش عمل فخار للجمهور، ومسرح الشارع "الأراجوز"، وعروضاً لفرقة الموسيقى العربية والفلكلور الشعبى، إضافة إلى ورشة عمل للطائرات الورقية للأطفال.

من جانبه، أكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أهمية تنظيم مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لدورها فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، معرباً عن تقديره للقائمين على تنظيم المهرجان وخروجه بهذه الصورة المشرفة.

وأضاف المحافظ أن الفيوم قد حباها الله بالعديد من المميزات السياحية الفريدة التى تجعل منها قِبلة للسائحين من مختلف دول العالم، لأنها تتميز باعتدال مناخها وتنوع بيئاتها الصحراوية والسياحية والريفية، فضلاً عن المقومات الأثرية التى تزخر بها المحافظة وقربها من القاهرة، مشيرًا إلى أن السياحة فى الفيوم كنز يحتاج إلى إعادة اكتشافه من جديد لوضع الفيوم فى المكانة التى تستحقها على خريطة السياحة المصرية والعالمية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه سيتم طرح عدد من المشروعات العملاقة للاستثمار السياحى والصناعى والزراعى خلال المؤتمر الاقتصادى القادم، ومنها مشروع تنمية الساحل الشمالى لبحيرة قارون، وإقامة مصنع لاستخراج الأملاح من البحيرة، إضافة إلى عدد من المشروعات الزراعية الأخرى، لافتًا إلى أن المحافظة سوف تشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم عدد من الفعاليات المهمة مثل افتتاح متحف وادى الحيتان استضافة بطولة الجمهورية للشراع والرياضات المائية حيث تعد بحيرة قارون من أنسب المناطق لممارسة هذه الرياضات، ومنها أيضا الحدث الفريد لتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون صباح يوم الحادى والعشرين من ديسمبر الجارى وهى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرة واحدة كل عام.

كما أكد محافظ الفيوم على أهمية القرى المنتجة لدورها فى دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى استعداد المحافظة تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لأهالى وشباب هذه القرى.

ووجه المحافظ دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة فى هذه الفعاليات وزيارة الفيوم للتعرف على المقومات السياحية والأثرية الفريدة التى تتمتع بها المحافظة، موضحًا أن هذه الفعاليات تسهم فى تنشيط حركة السياحة وجذب السياحة الأجنبية.

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