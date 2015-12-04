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مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 فى قصف عشوائى للحوثيين على تعز

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مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 فى قصف عشوائى للحوثيين على تعز مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 فى قصف عشوائى للحوثيين على تعز
قتل ثلاثة مدنيين وأصيب خمسة آخرين بجروح فى قصف عشوائى شنته مليشيا الحوثى وصالح الانقلابية على أحياء سكنية فى مدينة تعز.

وقال مصدر فى المقاومة الشعبية فى تصريحٍ لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، إن القصف الذى شنته المليشا الانقلابية بقذائف الهاون استهدف أحياء الثورة والموشكى والكمب وعصيفرة وقرى جبل صبر.

وأضاف المصدر أن من بين القتلى امرأة فى منطقة الأقروض بجبل صبر تم استهدافها برصاص قناص تابع للمليشيا الانقلابية.

ووفقًا لسكان محليين فإن قذائف الهاون مازالت تتساقط على أحياء عصيفرة والدحى، وأسفرت عن تضرر عشرات المبانى السكنية التى نزح منها سكانها هربًا من القصف.
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