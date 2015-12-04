أخبار فلسطين اليوم..الجهاد الإسلامى:انتفاضة القدس حققت إنجازا كبيرا أمام إسرائيل

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم قال القيادى فى حركة "الجهاد الإسلامى" الشيخ خالد البطش، إن "انتفاضة القدس" حققت إنجازات كبيرة على الأرض وإن ما نحتاجه هو مزيد من الثبات والصبر والوحدة حتى نصل إلى التحرير الكامل لفلسطين من العدو الإسرائيلى.

وأضاف البطش فى كلمة خلال مسيرة جماهيرية حاشدة عقب صلاة الجمعة أن دعت إليها حركة الجهاد الإسلامى وأطلقت عليها اسم "جمعة الثبات" وسط مدينة غزة - "أن شعبنا على موعد مع تحرير الضفة الغربية المحتلة وتطهير كل المدن من المستوطنات والحواجز وقطعان المستوطنين القتلة الذين يقتلون أبناء شعبنا من خلال الانتفاضة الفلسطينية الأبية".

وأكد أن الانتفاضة الفلسطينية مستمرة وأن حركة الجهاد الاسلامى وكل الفصائل مصرة على الاستمرار فى انتفاضتها حتى تحرير الضفة والقدس المحتلتين. وانطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة من المسجد العمرى الكبير واستقرت فى شارع الوحدة وسط مدينة غزة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامى دعما لانتفاضة القدس التى تدخل شهرها الثالث.

وردد المشاركون فيها هتافات نصرة للضفة الغربية والقدس المحتلة. وقال البطش فى كلمته: إن "هذه الجمعة هى جمعة الثبات على الحق والمقاومة والانتفاضة والجهاد، والثبات فى طريق طويل من طرق المقاومة فى مواجهة المحتل الصهيونى".

ومن أخبار فلسطين اليوم كذلك، ذكرت قناة سكاى نيوز استشهاد شاب فلسطينى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، بعد قيامه بطعن جندى إسرائيلى فى مستوطنة قرب رام الله فى فلسطين. وبالأمس، أعلن الجيش الإسرائيلى، أنه هدم باكراً منزل فلسطينى متهم بقتل مستوطن وزوجته، فى الأول من اكتوبر فى شمال الضفة الغربية المحتلة.