الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع أحذية فى الإسكندرية دون إصابات

اشتعلت النيران، اليوم الجمعة، فى مصنع للأحذية غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات، وتمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول العامرية بنشوب حريق بمصنع أحذية بمنطقة أم زغيو دائرة القسم، وإنتقل نائب مأمور وضباط القسم وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإطفائها.

وبالفحص تبين أن المصنع مساحته حوالى 1750 متر مربع مكون من طابقين ونشوب الحريق بالطابق الأول، واحتراق بعض محتوياته عبارة عن 4 ماكينات لتصنيع الأحذية، وكمية من الجلود المعدة للتصنيع، دون حدوث إصابات.

وبسؤال "سعد. ع" 35 سنة صاحب المصنع، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للمصنع، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية.