أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع أحذية فى الإسكندرية دون إصابات

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع أحذية فى الإسكندرية دون إصابات الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع أحذية فى الإسكندرية دون إصابات
اشتعلت النيران، اليوم الجمعة، فى مصنع للأحذية غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات، وتمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول العامرية بنشوب حريق بمصنع أحذية بمنطقة أم زغيو دائرة القسم، وإنتقل نائب مأمور وضباط القسم وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإطفائها.

وبالفحص تبين أن المصنع مساحته حوالى 1750 متر مربع مكون من طابقين ونشوب الحريق بالطابق الأول، واحتراق بعض محتوياته عبارة عن 4 ماكينات لتصنيع الأحذية، وكمية من الجلود المعدة للتصنيع، دون حدوث إصابات.

وبسؤال "سعد. ع" 35 سنة صاحب المصنع، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للمصنع، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365