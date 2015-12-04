أسباب النحافة كثيرة أهمها التدخين والإفراط فى تناول القهوة والكافيين

النحافة أحد الأشياء التى يحرص كثيرون على تحقيقها بهدف الرشاقة وجمال المظهر الخارجى، لكن هناك بعض الأشخاص يعانون من النحافة بصورة مبالغ فيها، تتسبب فى تعرضهم لبعض المشاكل مثل التى تتعلق بجمال القوام الطبيعى. النحافة

>حول ذلك يقول دكتور أحمد الخطيب، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النحافة هى عبارة عن انخفاض الوزن بصورة مبالغ فها عن المعدل الطبيعى للجسم. أهم أسباب النحافة

>واستكمل د.أحمد قائلا: هناك بعض العوامل والأسباب التى تساهم فى فقدان الوزن وحدوث النحافة بصورة ملحوظة وهى كالتالى: 1) النحافة والتدخين

>التدخين أحد عوامل التى تسبب الإصابة بالنحافة وخسارة الوزن، نظرا لأنها تساهم فى فقدان شهية الشخص وتولد لديه الإحساس والرغبة فى تناول الطعام، مما يتسبب ذلك فى نحافة الجسم. 2) النحافة والتغذية الصحية

>يساهم عدم وعى الشخص بالتغذية الصحية الضرورية التى يجب عليه الحرص على تناولها، فعلى سبيل المثال الاهتمام بتناول الأغذية المفيدة مثل الخضراوات والفواكه والبروتينات بكميات معنية، وكذلك بقدر كاف لاحتياج الجسم بحيث يصل لوزن المثالى. 3) النحافة والمشروبات الغنية بالكافيين

>يؤدى إفراط كثيرين فى تناول المشروبات المحتوية على نسبة عالية من الكافيين مثل الشاى والقهوة والقهوة سريعة التحضير أحد العوامل التى تساعد على فقدان الوزن والنحافة، نظرا لأنها تساهم فى فقدان الشهية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365