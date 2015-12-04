Sandra Bullock تؤكد خبر تبنيها للطفلة ليلى

أصبحت Sandra Bullock أماً للمرة الثانية، بعد تبنّيها من جديد طفلة عمرها ثلاثة أعوام ونصف، إسمها ليلى، ضمن عملية تبني سرّية جداً، نفتها النجمة مراراً وتكراراً للصحافة في وقت سابق من هذا العام، من أجل حماية خصوصية ليلى.

في مقابلة مع مجلة People، كشفت النجمة الأعلى دخلاً في هوليوود، والبالغة من العمر 51 عاماً، أنّ ابنها Louis، البالغ من العمر 5 سنوات، وراء هذا القرار بهدف توسيع العائلة، وأنها بدأت برعاية ليلى قبل ثلاث سنوات حيث كانت الصغيرة في دار رعاية في لويزيانا.

أضافت Sandra : " ابني قاد هذه الرحلة بأكملها. أنا لم أذكر أمامه جنس الولد، في حال سيكون أخاً أو أختاً، وهو وافق، حتى أنّه لم يشترط أو يحدّد لون بشرته أو بشرتها. أعتقد أنه كان مستعدا لوجود أخته حتى قبل وصولها، وأنه يعرف تماماً ما هي واجباته كأخ كبير. هو حذر ورقيق جداً تجاه ليلى.

Bullock التي تبنّت إبنها البكر من دار رعاية في نيو اورليانز عام 2010، ترى أن عائلتها اكتملت الآن وأنها عثرت على الأطفال المناسبين في الوقت المناسب، كما صرّحت في اللقاء.

المعروف عن Sandra أنها تواعد المصوّر الفوتوغرافي والعارض Bryan Randall حيث انتقل ليعيش معها. وكتبت تقارير أن Bryan سعيد جداً بإبنة حبيبته الجديدة، وأنه لا يترك مناسبة أو لحظات جميلة تخصّ ليلى، إلا ويعمل على توثيقها بالصور.

وبما أن بولوك المرأة الأجمل لعام 2015، ليس لديها أيّ مشروع فني قريب، فستحظى بوقت طويل مع عائلتها، بعد طرح فيلمها الأخير "Our Brand Is Crisis" في الصالات في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

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