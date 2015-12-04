Pamela Anderson آخر إمرأة عارية على غلاف Playboy

كانت النجمة Pamela Anderson، البالغة من العمر 48 عاماً، قلقة في البداية حول ما ستكون ردّة فعل أولادها المراهقين عندما يرونها اليوم عارية على غلاف مجلة.

فبعد أن اختارتها Playboy لتكون آخر إمرأة تظهر عارية على غلاف المجلة، القرار الذي أعلنته المجلة العالمية بتوقفها بعد 60 عاماً عن نشر صور لنساء عاريات تماماً إعتباراً من شهر مارس/آذار المقبل، بدت Pamela الشقراء في الصور وكأنها إبنة عشرين عاماً، ضمن صور فوتوغرافية ذات أسلوب فوضوي، اتسّمت بالماكياج الدخاني والأكسسوار الذهبي، سيتهافت طبعاً عليها قرّاء المجلة ومتابعي النجمة السابقة لمسلسل باي واتش، بعد أيام قليلة عند نشر عدد يناير كانون الثاني/فبراير شباط 2016 الذي سيطرح للبيع في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت قد ظهرت Anderson على غلاف Playboy 13 مرة منذ عام 1989 أي أكثر من أي شخصية مشهورة أخرى.

وتعتبر مجلة Playboy التي ظهرت على غلاف عددها الأول، مارلين مونرو، العام 1953، من أشهر المجلات العالمية. أما أسباب هذه التغييرات فهو تراجع توزيع الصحيفة من 5.6 مليون إلى 800 ألف فقط.