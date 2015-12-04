مايا دياب لـ"سيدتي نت":انتظروني قريباً على الـ MBC في برنامج جديد

أكدت الفنانة مايا دياب في دردشة مع "سيدتي نت" أنها ستخوض تجربة التقديم مجدداً من خلال برنامج جديد سيعرض خلال الفترة المقبلة على شاشة "ام بي سي".

وبالسؤال عن مضمون البرنامج وطبيعته، أكدت مايا أنها لا تستطيع أن تكشف أي تفاصيل حالياً.

وعما إذا كان مضمون برنامجها الجديد يشبه مضمون برنامجها السابق "هيك منغني"، أو ما إذا كانت ستغني فيه إلى جانب التقديم، أجابت مايا ضاحكة" لا يمكنني أن أردّ على هذا السؤال، لأنني بذلك أكون قد كشفت عن مضمون البرنامج وتفاصيله، وهذا الأمر غير ممكن في الفترة الحالية".

يشار إلى أن مايا دياب حصلت على شهرة واسعة من التقديم، قبل أن يلمع اسمها في عالم الغناء، وهي كانت قد قدمت خلال الأعوام الماضية برنامجين، الأول بعنوان "ديل أور نو ديل" بنسخته العربية على قناة "النهار" المصرية والثاني بعنوان "هيك منغني" على قناة "أم تي في" اللبنانية وما بعدها تم عرضه على شاشة "أم بي سي 4".

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