هل يخطط "ستار أكاديمي" لإرضاء الجمهور الجزائري بإستضافة "الشاب خالد"؟

يحل مطرب الراب العالمي "الشاب خالد" ضيفاً الليلة على البرايم الثامن من برنامج "ستار أكاديمي"، حيث من المفترض أن يقدم 3 أغنيات، أغنيتان مع طلاب الأكاديمية، وثالثة لوحده ضمن لوحة إستعراضية.

الصفحة الرسمية لبرنامج "ستار أكاديمي" نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور للشاب خالد من كواليس البروفات، وخلال لقائه مع الطالب الجزائري أنيس كما مع سائر طلاب الأكاديمية وأستاذ الموسيقى طوني البايع.

لا شك أن إستضافة الفنان الجزائري الشاب خالد برنامج "ستار أكاديمي" جاءت في وقتها الصحيح، بعد البلبة الكبيرة التي تسببت بها الطالبة الجزائرية سهيلة بين لشهيب بعد سقوطها عن الدرج واضطرارها للإنسحاب من البرنامج، بسبب إصابتها بكسر في منطقة الحوض.

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