أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل يخطط "ستار أكاديمي" لإرضاء الجمهور الجزائري بإستضافة "الشاب خالد"؟

Google+ Print

الجمعة 04-12-2015 15:30

يحل مطرب الراب العالمي "الشاب خالد" ضيفاً الليلة على البرايم الثامن من برنامج "ستار أكاديمي"، حيث من المفترض أن يقدم 3 أغنيات، أغنيتان مع طلاب الأكاديمية، وثالثة لوحده ضمن لوحة إستعراضية.
الصفحة الرسمية لبرنامج "ستار أكاديمي" نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور للشاب خالد من كواليس البروفات، وخلال لقائه مع الطالب الجزائري أنيس كما مع سائر طلاب الأكاديمية وأستاذ الموسيقى طوني البايع.
لا شك أن إستضافة الفنان الجزائري الشاب خالد برنامج "ستار أكاديمي" جاءت في وقتها الصحيح، بعد البلبة الكبيرة التي تسببت بها الطالبة الجزائرية سهيلة بين لشهيب بعد سقوطها عن الدرج واضطرارها للإنسحاب من البرنامج، بسبب إصابتها بكسر في منطقة الحوض.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي