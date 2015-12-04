طوني قطان يتألق بحفله في طابا

أحيى الفنان طوني قطان مؤخراً حفلاً فنيا تكلل بالنجاح، وذلك في فندق سوفوتيل في مدينة طابا المصرية، والذي نظمته شركة مفاتيح السياحية، حيث حضر الحفل عدد كبير من السياح العرب والمصريين الموجودين في طابا، وقد قدم قطان لجمهوره مجموعة من أغنياته الشهيرة مثل "روحي وروحك" و"عيوني سهرانة" و"بس بس" و"عودتني" وغيرها من الأغنيات الخاصة به كما قدم ايضاً عدداً من الأغاني الشعبية والتراثية التي ألهبت حماس الجمهور.

ومن جهة أخرى طرح طوني قطان قبل بضعة أيام أغنية جديدة منفردة بعنوان "آه يا ويلي" والتي تلقى رواجاً كبيراً منذ طرحها، الأغنية من كلمات الشاعر عمر ساري ومن أحان طوني قطان وتوزيع سيف.

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