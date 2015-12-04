هذا ما قررته ميريام فارس قبل وضع طفلها

قررت الفنانة ميريام فارس أخذ استراحة من جميع نشاطاتها الفنية والإستمتاع بفترة الأمومة التي تستحقها كل إمرأة على وجه الأرض.

ميريام التي كانت موجودة منذ فترة في لندن للتسوق لطفلها القادم قالت عبر حسابها على "انستقرام": "دقت ساعة العودة الى بيروت بعد رحلة تسوق ممتعة أجريتها لطفلي القادم". كما وعدت ميريام جميع الميرياميين كما تطلق على محبيها أنها ستشاركهم بكامل تفاصيل هذه التجربة الرائعة التي تعيشها.

هذا ونشرت ميريام صوراً لها من رحلتها في لندن بدت فيها بكامل أناقتها.

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