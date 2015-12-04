بالفيديو حصرياً: التوأم صفاء وهناء تغنيان لـ"سيدتي نت" "داني ديتو"

المغرب- محمد بلال

انتهى التوأم الفني المغربي المعروف صفاء وهناء من تسجيل أغنيتهما الجديدة "داني ديتو"، ويتزامن تسجيل هذه الأغنية مع نجاح أغنيتهما الأخيرة "ليلة الحنة" التي لقيت نجاحاً كبيراً محلياً وعربياً. وقالت هناء وصفاء في حديثهما لـ "سيدتي نت" إنهما حالياً بصدد التحضير لمؤتمر صحفي سيعقد بالدار البيضاء لتقديم أغنية "داني ديتو" والترويج له إعلامياً، ويتوقع التوأم الفني أن تحظى الأغنية المذكورة بنفس النجاح الذي حظيت به أغنية "ليلة الحناء" لأنها تنسجم واختياراتهما الفنية التي تهدف بأن تكون لسان حال الآخرين، تعبّر عن مسرّاتهم وأحلامهم وتعرّف بموروثهم الفني والثقافي وتنقل عاداتهم وتتغنى بأفراحهم، وهو السياق كما تقول صفاء وهناء الذي تندرج فيه اختياراتهما الغنائية، كما حصل مع أغنية "ليلة الحنة" التي نالت إعجاب الناس محلياً وعربياً.

وكان التوأم صفاء وهناء قد عبّرا عن انخراطهما التلقائي في حملة "سيدتي" ضد "السكري" مبديتين استعدادهما للانخراط والمشاركة في جميع المبادرات التطوعية والإنسانية التي تقوم بها مجلة "سيدتي" التي كانت أول مجلة عربية تقدمهما للقراء العرب في بدايتيهما الفنية منذ أكثر من 15 عاماً. وقد خص التوأمان "سيدتي نت" بمقطع حصري من أغنيتهما الجديدة.