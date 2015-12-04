أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو حصرياً: التوأم صفاء وهناء تغنيان لـ"سيدتي نت" "داني ديتو"

Google+ Print

الجمعة 04-12-2015 22:27

المغرب- محمد بلال

انتهى التوأم الفني المغربي المعروف صفاء وهناء من تسجيل أغنيتهما الجديدة "داني ديتو"، ويتزامن تسجيل هذه الأغنية مع نجاح أغنيتهما الأخيرة "ليلة الحنة" التي لقيت نجاحاً كبيراً محلياً وعربياً. وقالت هناء وصفاء في حديثهما لـ "سيدتي نت" إنهما حالياً بصدد التحضير لمؤتمر صحفي سيعقد بالدار البيضاء لتقديم أغنية "داني ديتو" والترويج له إعلامياً، ويتوقع التوأم الفني أن تحظى الأغنية المذكورة بنفس النجاح الذي حظيت به أغنية "ليلة الحناء" لأنها تنسجم واختياراتهما الفنية التي تهدف بأن تكون لسان حال الآخرين، تعبّر عن مسرّاتهم وأحلامهم وتعرّف بموروثهم الفني والثقافي وتنقل عاداتهم وتتغنى بأفراحهم، وهو السياق كما تقول صفاء وهناء الذي تندرج فيه اختياراتهما الغنائية، كما حصل مع أغنية "ليلة الحنة" التي نالت إعجاب الناس محلياً وعربياً.
وكان التوأم صفاء وهناء قد عبّرا عن انخراطهما التلقائي في حملة "سيدتي" ضد "السكري" مبديتين استعدادهما للانخراط والمشاركة في جميع المبادرات التطوعية والإنسانية التي تقوم بها مجلة "سيدتي" التي كانت أول مجلة عربية تقدمهما للقراء العرب في بدايتيهما الفنية منذ أكثر من 15 عاماً. وقد خص التوأمان "سيدتي نت" بمقطع حصري من أغنيتهما الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة