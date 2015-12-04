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الديلى ميل:60%من الرجال مصابون بضعف الانتصاب و51%من النساء يعانين انخفاض الرغبة

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الديلى ميل:60%من الرجال مصابون بضعف الانتصاب و51%من النساء يعانين انخفاض الرغبة الديلى ميل:60%من الرجال مصابون بضعف الانتصاب و51%من النساء يعانين انخفاض الرغبة
المشاكل الجنسية من العوامل التى يعانى منها الكثيرون من النساء والرجال، وعلى الرغم من ذلك يتجنب الكثيرون الحديث عنها، لكن ثبت أن نسبة كبيرة من النساء والرجال يعانون من المشاكل الجنسية.

وتأكيدا لذلك، كشف تقرير بالموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" أن المشاكل الجنسية التى يعانى منها الرجال والنساء، تنتشر بشكل كبير بين الكثيرين، حيث وجدت دراسة أن ثلثى الرجال يعانون من ضعف الانتصاب الذى يعد الأكثر شيوعا فى الشكوى بين الرجال، ومن الأمراض أيضا التى تتواجد فى أقل 10% من الرجال، حيث وجد أن أكثر من 51.8 من النساء يعانين من انخفاض الرغبة الجنسية.

وذكر التقرير فى دراسة أجريت على 15162 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 إلى 74 عاما، وجدت أن أكثر المشاكل التى يعانى منها النساء والرجال الذين أجريت عليهم الدراسة، ضعف الانتصاب عند الرجال والذى يتواجد بنسبة 60%، وارتفاع أعداد النساء التى يعانين من انخفاض الرغبة الجنسية ويحتاجون تلقى العلاج.

وكشفت الأبحاث أن العاطلين عن العمل، قد يصابون بمشاكل ضعف الانتصاب أكثر من غيرهم، ووجد أن معدل البطالة له تأثير ملحوظ على المشاكل الجنسية لدى الرجال والنساء، وصعوبة العلاقة الجنسية بين الزوجين أدت إلى وجود مشاكل جنسية بين الطرفين، حيث إن 21% من النساء و17 % من الرجال يتجنبون الجنس نتيجة لوجود صعوبات بين الطرفين أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

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مصر 365