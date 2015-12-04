أطعمة غذائية تضر البشرة وتسبب التجاعيد أهمها المشروبات الغازية

البشرة تعد دليل الصحة للكثيرين، لذا وجد أن هناك بعض الأطعمة الغذائية التى تساعد على شحوب البشرة والإجهاد عليها ومن أهمها تناول السكريات والأملاح.

ووفقا للموقع الإلكترونى "The times of india" الهندى، فإنه للحصول على بشرة خالية من العيوب، من الممكن تجنب بعض الأطعمة الغذائية التى تضر بالبشرة، إذا كنت ترغب فى الحصول على بشرة صحية.

ويوضح الخبراء أن هناك أطعمة غذائية، قد تؤثر على البشرة بشكل مباشر منها الوجبات التى تحتوى على الكربوهيدرات، وبالنسبة للوجبات التى تحتوى على الكربوهيدرات والسكريات، كالخبز والحلوى والمعجنات والمشروبات الغازية، هذه الأطعمة تزيد من مستوى السكر فى الدم وإفراز الهرمونات التى تساعد على غلق مسام الجلد، فمن الممكن استبدال الكربوهيدرات المصنعة بالبروتين والخضروات والحبوب الكاملة التى لا ينتج عنها ارتفاع بمستوى السكر فى الدم ما ينتج عنه حب الشباب.

وحسب التقرير من الأطعمة التى تضر بالبشرة أيضا، تناول الكثير من الملح على الطعام، حيث إنه يساعد على انتفاخ حول العينين والهالات السوداء، ويتم إلقاء اللوم على الصوديوم الذى يساعد على انتفاخ الوجه والأنسجة، مما يتسبب فى ظهور التعب على الوجه، فمن الضرورى الإقلال من الصوديوم، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم .

أما بالنسبة لارتفاع نسبة السكر فى DIET، فقد أثبتت الدراسات أن الوجبات الغذائية الغنية بالسكر يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا عن طريق إتلاف الكولاجين والإيلاستين، والأنسجة الضامة التى تحافظ على الجلد ونضارته.