ضبط ملابس عسكرية بحوزة راكبين قادمين من السعودية بميناء سفاجا‎

ضبطت الأجهزة الأمنية بميناء سفاجا البحري، اليوم، كمية من الملابس العسكرية بحوزة راكبين قادمين من السعودية على متن إحدى العبارات. كانت الأجهزة الأمنية بميناء سفاجا البحري بالتنسيق مع شرطة الموانئ اشتبهت في راكبين قادمين من السعودية، وبتفتيش حقائبهما عثر بداخلها على كمية من الملابس العسكرية عبارة عن سترات، وبنطلونات، وأحزمة مموهة.

ألقي القبض على الراكبين اللذين اعترفا بحيازتهما للملابس العسكرية مؤكدين أنها مرسلة من أحد زملائهم بالسعودية لأهله، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.